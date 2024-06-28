Антипов Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44905. АНТИПОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Москов. у., Троицко-Голенищевск. в., д. Семеновской, 49 л.; — М. С. Донск. уч. г. Москвы, 49 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Іюня 905.
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