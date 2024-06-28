Антипов Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Василий Федоров

Антипов Василий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антипов
Имя
Василий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
44905. АНТИПОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ. К. Москов. у., Троицко-Голенищевск. в., д. Семеновской, 49 л.; — М. С. Донск. уч. г. Москвы, 49 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close