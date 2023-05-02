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Ковалев Константин Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Константин
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
24 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4760. КОВАЛЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Троцк. у., Слуцк, в., д. Славянки. Н. С. 14 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/Ѵ—24. 

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