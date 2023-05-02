Белов Петр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13205. БЕЛОВ, ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 60 л. Гр. Уфимск. у., Удельно-Дуванейск. в., с. Калинники; — Н. С. 5 уч. Уфимск. у. Варки самог., лиш. св. 1 г. Исп. 28 апр. 920.
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