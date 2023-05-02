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Боброва Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боброва
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
22 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
660. Боброва Евдокия Васильевна, 38 л., Сергиевск. у., Болотинск. в., с. Дерянова. Н. С. 13 уч. Сергиевск. у. Ст. 140. лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/ІѴ—26.

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