Иванов Тихон Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47019. ИВАНОВЪ, ТИХОНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Иванчуковъ). Мщ. зашт. г. Видзы, Новоалександров. у., 33 л., рд. въ ст. Турмонтѣ, Смолвенск. в., т. же у.; — Новоалександров. У. С., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 4 Іюля 905.
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