Парафианович Валериан Зенонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парафианович
- Имя
- Валериан
- Отчество
- Зенонов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28722. ПАРАФІАНОВИЧЪ, ВАЛЕРІАНЪ Зеноновъ. Лиш. ос. пр., 26 л., рд. въ г. Псковѣ; — Астрахан. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Астрахани отъ 20 Окт. 906 г. Исп. 22 Дек. 908. | 906 38252 977 У. | 905 25893 1656 У. и 169 М. | 904 90140 169 М. (осужд. подь фам. Никаноровъ, Иванъ Михайловъ).
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