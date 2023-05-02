Чибисенков Никита Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чибисенков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11731. ЧИБИСЕНКОВ, НИКИТА ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Дмитровск. у., Работьковск. в., с. Лобкова; — Н. С. 7 уч. Дмировск. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. и 24 д. пр. з. Исп. 20 марта 920.
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