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Кучмизов Хаджумир Ибрагимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучмизов
Имя
Хаджумир
Отчество
Ибрагимович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7785. КУЧМИЗОВ ХАДЖУМИР ИБРАГИМОВИЧ, 20 л., Фарск. окр., аула Егорухай. Адыгейск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. «ж» и 220, лиш. св. 3 г. Исп. 30 ноября 923.

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