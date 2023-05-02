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Забоев Иван Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забоев
Имя
Иван
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
15048. ЗАБОЕВ, ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Устьсысольск. у., Мординск. в., д. Даньской; — Н. С. 6 уч. Устьсысольск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 2 апр. 920.

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