Шабанов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанов Иван Кузьмич

Шабанов Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабанов
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
21 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
13488. Шабанов Иван Кузьмич, 23 л., Тверск. г., Кашинск. у., Тиволинск. в., с. Кашинского-Устья. Н. С. 1 уч. Кашинск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21 февр. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.