Саволайнен Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саволайнен
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8609. САВОЛАЙНЕН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 27 л., б. Петроградск. у., Рябовск. в., д. Минолова. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 93 и 205-в, лиш. св. 3 г. исп. 2 окт. 923.
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