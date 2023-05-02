Когтев Пармен Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Когтев
- Имя
- Пармен
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15829. КОГТЕВ, ПАРМЕН СТЕПАНОВИЧ, 33 л. Гр. Гжатск. у., Дятловск. в., д. Городища; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 15 апр. 920. | 916 61019 170 М. | 914 137502 170 М.
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