Безлыткин Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безлыткин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20230. БЕЗЛЫТКИНЪ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ, К. изъ сс. Канск. у., Тасѣевск. в. и с., 39 л., рд. въ г. СПБ.;—Пермск. О. С., 149, 152, 2 ч. 313, 977 и 1642 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 19 Дек. 908. 903 30017 1655 У. | 91 133331 1647 У. | 97 84767 1655 У. | 90 70581 1647 У. | 93 77786 313 У. | 89 56478 169 М.
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