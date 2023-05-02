Парадиев Георгий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парадиев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28716. ПАРАДІЕВЪ, ГЕОРГІЙ АНДРЕЕВЪ. Сн. суб. секрет., 20 л., рд. въ г. Ташкентѣ; — Ташкентск. О. С., 2 и 1 п. 131, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Ташкентск. у. отд. 6 Нояб. 908 г., тюр. 5 м. Исп. 30 Дек. 908. | 15 Мая 908 г. М. С. 1 уч. Омск. у., тюр. 4 м. | 906 80285 172 М.
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