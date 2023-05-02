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Груберский Болеслав Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Груберский
Имя
Болеслав
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
37525. ГРУБЕРСКІЙ, БОЛЕСЛАВЪ (ЛЕОнардъ) Осиповъ. К. Ловичск. у., гм. Езіорко, д. Блендовъ. 29 л.; — М. Съѣзд. 1 окр. Варшав. г., 1 и 4 п. 14, 169 и 8 п. 170 М., по слож. съ наказ. по приг. сего С. оть 6 Нояб. 908 г. (169 М. — тюр. 3 м.), тюр. 11 м. Исп. 24 Нояб. 908.

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