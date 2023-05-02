Фомин Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фомин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 564
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96233. ФОМИНЪ, МИХАИЛЪ ФЕДОРОВЪ- Лиш. ос. пр., 30 л., рд. Скопин. у., Курбатовск. в., въ д. Булынкахъ; — Рязан. О. С., 134, 135, 150, 152. 1 ч. 1655, 9 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Марта 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 12521. | 906 40091 170¹ М. | 905 51320 170 М. | 906 7882 169 М. | 900 111269 1609 У.
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