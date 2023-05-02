Христофорова Наталья Даниловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Христофорова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Даниловна
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7878. ХРИСТОФОРОВА, НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВНА, 55 л., Гр. Волоколамск. у., Судиславск. в., д. Ядрово,; Н. С. 4 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда, Спекуляц., лиш. св. 1 г., Исп. 4 дек. 919.
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