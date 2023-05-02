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Кейпер Владимир Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кейпер
Имя
Владимир
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5839. КЕЙПЕР ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ, 20 л., Лужск. у., Городенск. в., д. Холохно, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 8 л., Исп. 14 дек. 923.

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