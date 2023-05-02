Рудзинский Осип Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудзинский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44685. РУДЗИНСКІЙ, ОСИПЪ ТОМАшевъ. К. Плонск. у., гм. Сохоцинъ, 52 л., рд. т. же у., гм. Сарбѣва, въ. д. Арцелинъ; — Варшавск. С. П., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 4 Нояб. 906. | 902 16800 172 М. | 93 107311 1655 У. | 900 105200 1655 У. | 89 88957 1655 У. | 97 95183 1655 У. | 87 15697 1647 У. | 95 103259 1655 У. | 86 26034 172 М.
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