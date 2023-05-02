Шафранский Антон Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шафранский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 387
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13274. ШАФРАНСКИЙ АНТОН ОСИПОВИЧ, 55 л., Киевск. г., Белоцерковск. окр. Тепневск. в., с. Михайловки. Московск. Губсуд. Ст. 85, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 7/ІІІ—24.
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