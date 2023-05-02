Жданов Илья Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жданов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14963. ЖДАНОВ, ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ, 46 л. Гр. Усольск. у., Кыласовск. в.; — Р. Т. г. Перми. Контр.-револ., лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔, с зач. 2 м. пр. з. Исп. 26 янв. 920.
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