Иванов Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46995. ИВАНОВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Кузнецъ). Мщ. г. Боровичъ, 43 л.; — Г. С. г. Боровичъ (въ 3 р.), 50 М., тюр. 2 м. Исп. 17 Мая 905. | 904 13849 49 М. | 902 74274 50 М.
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