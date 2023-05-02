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Доронин Иван Артемьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Доронин
Имя
Иван
Отчество
Артемьевич
Дата исполнения приговора
25 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4057. ДОРОНИН ИВАН АРТЕМЬЕВИЧ, 17 л., Скопинск. у., Князевск. в., д. Ново-Александровой. Московск. Губсуд. Ст. 150 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 июля 923.

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