Лукманов Сулейман Лукманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукманов Сулейман Лукманович

Лукманов Сулейман Лукманович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукманов
Имя
Сулейман
Отчество
Лукманович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
16839. ЛУКМАНОВ, СУЛЕЙМАН ЛУКМАНОВИЧ, 22 л. Гр. Бирск. у., Сакловск. в., д. Саузовой; — Н. С. 6 уч. Бирск. у. Грабеж, лиш. св. 5 л. Исп. 29 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close