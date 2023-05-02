Ямщикова Екатерина Прокофьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ямщикова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Прокофьевна
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12496. ЯМЩИКОВА, ЕКАТЕРИНА ПРОКОФЬЕВНА, 18 л. Гр. Уржумск. у., Теребиловск. в., с. Дюковой; — Н. С. 1 уч. Уржумск. у. Укрыв. крад., лиш. св. 6 м. Исп. 18 окт. 920.
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