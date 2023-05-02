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Пантюхин Егор Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пантюхин
Имя
Егор
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
08 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9864. Пантюхин Егор Трофимович, 34 л., Ефремовск. у., Волынск. в., д. Гурьева-Хутора. Н. С. 5 уч. Ефремовск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 февр. 926.

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