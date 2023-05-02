Кутепов Осип Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутепов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6004. КУТЕПОВ ОСИП МАКСИМОВИЧ, 42 л., Вышневолоцк. у., Макарьевск. в., д. Попова. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 114, 180 п. «б», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 23/ѴІ—24.
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