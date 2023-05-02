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Праздников Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Праздников
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
18 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
27913. ПРАЗДНИКОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Вятск. у., Якимоважинск. в., д. Нагорной; — С. 17 стр. зап. п. Телес. поврежд., лиш. св. 1 г. и 2 м. Исп. 18 авг. 920.

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