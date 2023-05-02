Нечаев Василий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нечаев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17548. НЕЧАЕВ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 21 г. Гр. Устюгск. у., Страдной в., д. Белой; — Н. С. 3 уч. Устюгск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 3 мая 920.
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