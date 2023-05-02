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Живилова-Гусева Мария Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Живилова-Гусева
Имя
Мария
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
13 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
3208. ЖИВИЛОВА-ГУСЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 27 л., г. Касимова. Рязанск. Губсуд Ст. Ст. 155, 171, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г, П. В. З. С. 13/І—24.

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