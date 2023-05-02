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Безбожный Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безбожный
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
478. Безбожный Михаил Иванович, 20 л., остр. Сахалина, Тымовск. окр. Н. С. Деж. кам. г. Владивостока. Ст. 88, 157, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ІІІ—26.

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