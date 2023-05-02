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Иванов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5163. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Новгородск. у., Грузинск. в., д. Хоритова. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. Исп. 20 марта 923.

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