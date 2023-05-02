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Дашкевич Дмитрий Макарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дашкевич
Имя
Дмитрий
Отчество
Макарович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3753. ДАШКЕВИЧ ДМИТРИЙ МАКАРОВИЧ, 21 г., Мозырск. у, Копаткевичск. в., д. Теребово. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 24 апр. 923.

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