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Мальцев Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мальцев
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8639. МАЛЬЦЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 17 л., Канск, у., Рождественск. в., д. Хорьковки. Енисейск. Губсуд. Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 26 марта 923.

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