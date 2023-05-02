Кисенко Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кисенко
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83137. КИсЕНКО, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ (онъ же Бакуменко), 17 л. Каз. д. Корешковъ, Братѣшковск. в., Полтавск. у., рд. въ г. Брезинахъ; — Г. С. 1 уч. г. Кременчуга, 4 Апр. 911, 16, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 113201, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 36509. | 911 20833 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 1 13201. | 910 64951 169 М. | 909 133796 169 М. | 910 51892 169 М. | 909 91413 170¹ М.
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