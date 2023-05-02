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Ефремов Сергей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Сергей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
4552. ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 50 л., Богородицк. у., Новопокровск. в., с. Николо-Вознесенского. Н. С. 2 уч. Богородицк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 16 апр. 923

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