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Перов Осип Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Перов
Имя
Осип
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7561. ПЕРОВ ОСИП АНДРЕЕВИЧ, 40 л., Валдайск. у., Дворецк. в , д. Аксентьево. Ярославск. Губсуд. Ст. ст. 105, 113, 180-а, пор. пр. 3 г. Исп. 2 сент 923

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