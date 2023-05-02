Матвеев Петр Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26439. МАТВЕЕВ, ПЕТР ПРОКОФЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Никольск. у., Кузючск. в., д. Кобергской; — Р. Т. г. Северо-Двинска. Превыш. власти, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 10 февр. 920.
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