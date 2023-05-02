Богуцкий Константин Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богуцкий
- Имя
- Константин
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130159. БОГУЦКІЙ, КОНСТАНТИНЪ Константиновъ. Мщ. изъ сс.-п. г. Ишима, 38 л., рд. въ Г. СПБ.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у. 31 Авг. 909, 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Окт. 909. | 95 85599 1655 У. | 93 32950 169 М. | 93 48581 170 М. | 88 74331 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.