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Антуфьев Федор

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антуфьев
Имя
Федор
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129579. антуфьевъ, федоръ (внѣбр.). К. Холмогор. у., Кушевск. в., д. Б. Товры, 17 л.; — СПБ. Ст. М. С. 19 уч. 3 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909.

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