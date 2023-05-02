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Гурко Роман Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гурко
Имя
Роман
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3599. ГУРКО РОМАН САВЕЛЬЕВИЧ, 26 л., Смоленск. у., Руднянск. в., с. Микулино. В. Т. Западн. фронта. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 9 л. 2 м. 1 д. Исп. 6 дек. 923.

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