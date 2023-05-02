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Павлов Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
27402. ПАВЛОВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. Гжатск. у., Пертовск. в., д. Бражникова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 25 нояб. 920.

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