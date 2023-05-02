Маслов Алексей Адрианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маслов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Адрианов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89129. МАСЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ АДРІАновъ (Андреевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Лаишев. у., Черемышенск. в. и с., 46 л.; — Казан. О. С., 3 п. 2 ч 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 25 Апр. 908. | 904 89528 1655 У. | 96 11626 169 М. | 900 98838 1655 У. | 94 27579 169 М. | 97 91214 1655 У.
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