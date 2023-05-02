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Осмолков Борис Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осмолков
Имя
Борис
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
29 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
17870. ОСМОЛКОВ, БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Рославльск. у., Епишевск. в., д. Рудный Климовец; — Н. С. 10 уч. Рославльск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 29 янв. 920.

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