Гончаренко Трофим Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончаренко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81497. ГОНЧАРЕНКО, ТРОФИМЪ ЛУкинъ, 22 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Чигиринск. у., Лебединск. в., с. Тургін; — Елисаветградск. О. С., 16 Марта 911, 13, 219, 221, 222 и 2 ч. 229 У., по сов. съ приг. Кіев. О. С. отъ 3 Дек. 910 г. (1654 У., арест. отд. 4 г.), каторж. раб. 6 л. Исп. 10 Мая 911. | 908 47569 1642 У.
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