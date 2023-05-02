Левкоев Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левкоев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84203. ЛЕВКОЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИколаевъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Петровска, Дагестан. обл., рд. въ г. Самарѣ; — Ташкентск. О. С., 27 Авг. 908, 172 и 1 ч. 177 М., тюр. 6 м. Исп. 27 Мая 911. | 28 Іюля 903 г. Самарканд. О. С., 173 и 2 п. 174 М., 1416, 1668 и 1669 У., тюр. 8 м., по сов. съ приг. Бакинск. О. С. отъ 25 Апр. 906 г. (1666 У., арест. отд. 1 г.). | 902 75344 175 М. и 975 У. | 900 97181 1160 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 92741. | 96 91243 294 и 354 У. | 95 96478 294 У.
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