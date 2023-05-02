Дроздов Михаил Онисимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроздов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Онисимов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 115
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38033. ДРОЗДОВЪ, МИХАИЛЪ ОНИСИмовъ К. Ефремов. у., Староказачьей в., с. Новокрасиваго, 48 л.; — Г. С. г. Ефремова, 16 и 169 М., по сов съ приг. сего Г. С. отъ 27 Авг. 908 г. (172 М. — тюр. 2 м.). тюр. 6 м. Исп. 3 Нояб. 908. | 907 24459 169 М. | 905 87267 169 М.
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