Кулик Леонтий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулик
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87619. КУЛИКЪ, ЛЕОНТІЙ ИВАНОВЪ. К. Верхнеднѣпров. у., Желтой в., д. Зеленой, 21 г.; — У. Чл. О. С., по г. Керчи, 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 20 Мая 908. | 907 58069 1647 У.
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