Коптевский Сергей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коптевский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86758. КОПТЕВСКІЙ, СЕРГѢЙ АЛЕКСѢевъ. Пот. поч. гр., 28 л., рд. въ г. Ковнѣ; — Москов. С. П., 60, 1 ч. 103, 1 ч. 106, 1 ч. 107 и 128 Уг. У., каторж. раб. 5 л. Исп. 12 Мая 908. Симъ приг. поглощ. приг. Саратов. С. П., отъ 6/7 Февр. 908 г., (102, 126, 129 и 132 У., каторж. раб. 4½ г.).
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