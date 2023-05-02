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Самарев Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самарев
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8680. САМАРЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 39 л., Тихвинск. у., Новинск. в, д. Кайваксы, В. Т. Триб. Московск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. Исп. 21 нояб. 923.

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